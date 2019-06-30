Приложение «Тинькофф банка» сломалось

Как пишет ТАСС, сотрудники колл-центра банка утверждают, что компания уже работает над устранением проблемы. Решить её должны в течение часа. Другие источники сообщают, что сбои в работе могут возникать до 2 июля. Но мы не нашли подтверждений этой информации.

По данным сервиса Downdetector, за последние несколько часов было зафиксировано 235 отчётов об ошибках. Почти 80% пользователей жалуются на то, что не могут войти в систему. В комментариях на сервисе отмечают, что код ошибки при этом возникает каждый раз разный. Кто-то даже не смог увидеть свои счета при входе в личный кабинет.