Прокуратура получила доступ к аккаунту Трампа в Twitter (X)

В документах рассказывается о судебной тяжбе, в ходе которой Twitter сначала сопротивлялся выполнению ордера от 17 января, в результате чего федеральный судья признал компанию, известную теперь как X, неуважительной к суду и наложил на нее штраф в размере 350 тыс долларов. В прошлом месяце апелляционный суд поддержал решение о штрафе в закрытом заключении.

Это дело подчеркивает сложную взаимосвязь между цифровыми платформами, судебными разбирательствами и вопросами конфиденциальности.

Интересно, что даже сам Трамп не знал о доступе правоохранителей к своему аккаунту.