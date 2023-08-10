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16:46, 10 августа 2023
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Прокуратура получила доступ к аккаунту Трампа в Twitter (X)

О чем он не знал

Недавно обнародованные судебные документы свидетельствуют о том, что прокуратура получила ордер на обыск аккаунта Дональда Трампа в Twitter (@realDonaldTrump) в начале этого года.

Прокуратура получила доступ к аккаунту Трампа в Twitter (X)

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В документах рассказывается о судебной тяжбе, в ходе которой Twitter сначала сопротивлялся выполнению ордера от 17 января, в результате чего федеральный судья признал компанию, известную теперь как X, неуважительной к суду и наложил на нее штраф в размере 350 тыс долларов. В прошлом месяце апелляционный суд поддержал решение о штрафе в закрытом заключении.

Это дело подчеркивает сложную взаимосвязь между цифровыми платформами, судебными разбирательствами и вопросами конфиденциальности.

Интересно, что даже сам Трамп не знал о доступе правоохранителей к своему аккаунту.

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