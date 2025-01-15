Ради обхода авторских прав, в Австралии стримили матч с аватарами вместо людей

Хотя Nine Entertainment владеет эксклюзивными правами на прямые трансляции, поклонники тенниса могут смотреть матчи почти в прямом эфире с комментариями в режиме реального времени на странице AO в YouTube. Корт, игроки и их действия генерируются ПО.

Этот обходной путь позволяет сохранить суть игры, не отдавая деньги владельцам прав на трансляцию.

Хотя графика иногда глючит — ракетки исчезают, а движения выглядят неуклюже, — это приемлемый вариант для тех, у кого нет доступа к телевизору или кто не хочет платить за подписку.