Равноценный обмен? Binance ушла из Великобритании и пришла в Казахстан

В настоящее время пользователи могут вносить и снимать средства только с помощью эмитированных в Казахстане карт Mastercard. Лимит депозита для этих карт составляет 420 000 тенге (около $940) за одну операцию. В дальнейшем операции также будут доступны через банковские переводы Freedom Finance.

Хотя граждане других стран могут пользоваться платформой, они должны иметь индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который можно бесплатно получить в миграционных органах, в дополнение к казахстанской карте Mastercard.

Изначально платформа предлагает 21 вид криптовалют и токенов в Казахстане, с планами увеличить это число до 100 к концу 2023 года, по словам Жаслана Мадиева, главы Binance Kazakhstan.

Напомним, что Binance ранее добровольно и официально ушла из Великобритании. Биржа подала заявку в Управление финансового надзора об аннулировании регистрации дочерней компании Binance Markets Limited.