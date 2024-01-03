Резервные копии WhatsApp теперь будут занимать место в Google Диске

Если кратко, то:

Резервные копии WhatsApp будут учитываться в лимите хранения Google Drive . Превысите лимит, и резервное копирование остановится, пока вы не освободите место.

Когда? Пользователи бета-версии начали сталкиваться с этим уже с декабря 2023 года. Все остальные начнут в первой половине 2024 года.

За тридцать дней до того, как изменения коснутся вашего аккаунта, в разделе «Настройки» > «Чаты» > «Резервное копирование чата» появится дружелюбный баннер, который мягко напомнит вам о необходимости скорректировать стратегию хранения.

Альтернативы? Есть. Откажитесь от Google Drive и сохраняйте резервные копии чатов непосредственно на устройстве. Перемещайте историю чатов между устройствами Android с помощью сканирования QR-кода. Создавайте резервные копии только текстовых данных, оставляя медиафайлы, занимающие много места.