Резервные копии WhatsApp теперь будут занимать место в Google Диске

Резервные копии WhatsApp теперь будут занимать место в Google ДискеДля Android-пользователей
Готовьтесь к принятию решений о хранении данных, пользователи WhatsApp на Android. Скоро резервные копии чатов начнут пожирать ваши 15 ГБ (или тот уровень, на который вы перешли). Это изменение, которое в настоящее время распространяется на пользователей бета-версии, должно коснуться всех аккаунтов WhatsApp на Android в первой половине 2024 года.
Если кратко, то:
Резервные копии WhatsApp будут учитываться в лимите хранения Google Drive. Превысите лимит, и резервное копирование остановится, пока вы не освободите место.
Когда? Пользователи бета-версии начали сталкиваться с этим уже с декабря 2023 года. Все остальные начнут в первой половине 2024 года.
За тридцать дней до того, как изменения коснутся вашего аккаунта, в разделе «Настройки» > «Чаты» > «Резервное копирование чата» появится дружелюбный баннер, который мягко напомнит вам о необходимости скорректировать стратегию хранения.
Альтернативы? Есть. Откажитесь от Google Drive и сохраняйте резервные копии чатов непосредственно на устройстве. Перемещайте историю чатов между устройствами Android с помощью сканирования QR-кода. Создавайте резервные копии только текстовых данных, оставляя медиафайлы, занимающие много места.