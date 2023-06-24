Роскомнадзор не стал блокировать Telegram на фоне военного мятежа ЧВК "Вагнер"

«В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается», - говорится в сообщении.

Напомним, что для предотвращения возможных терактов в Москве, Московской области и Воронежской области началась контртеррористическая операция (КТО). И РКН признает, что в этих регионах может быть ограничена работа Интернета, но пока нужды в этом не было.

А у Wildberries все хорошо, она не планирует сворачивать свою работу в Ростове, где сейчас находятся ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба магазина. Но вот товары с их символикой будут удалены.