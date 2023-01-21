Роскомнадзор ограничит функциональность Telegram

В РКН пояснили, что, согласно прошлогодним поправкам к закону "Об информации", сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим “государственное задание”, будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах

Напомним, что ранее банк ВТБ первым в России запустил полноценный онлайн-банк в мессенджере Telegram. Антон Горелкин, автор поправок и депутат Госдумы, заявил изданию, что если Telegram будет включен в реестр, "сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях".