Россия попала в топ стран с самыми дешевыми доставками еды

Россия попала в топ стран с самыми дешевыми доставками едыМожно вообще из дома не выходить
Оказывается, Россия, помимо всего прочего, выделяется на фоне остальных стран еще и стоимостью доставки еды. Команда Трушеринга поделилась результатами исследования стоимости доставки еды в разных городах мира с помощью таких сервисов, как Deliveroo, Маркет Деливери, Glovo, GrubHub, Uber Eats, Wolt и Яндекс Еда.
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Для начала отметим, что обязательные сборы, такие как плата за обслуживание, стоимость упаковки и обязательные чаевые, включены в стоимость 79,1% заказов. Бесплатная доставка является скорее исключением. Так, доля обязательных сборов, не связанных с доставкой, составляет в среднем 32% от стоимости услуги по всем городам. Наименьшая доля приходится на приложения Wolt (11%), Маркет Деливери (20%) и Яндекс Еда (22%).
Сервисы доставки в России одни из самых дешевых во всем мире. В тройку приложений с самой низкой стоимостью услуг входят Glovo (в Риме, Лиссабоне и Мадриде), Яндекс Еда и Маркет Деливери. По сравнению со средней стоимостью по всем изученным приложениям, стоимость доставки в российских приложениях ниже почти на 15%.
К городам с самой низкой стоимостью услуг относятся Рим, Берлин, Лиссабон, Мадрид, Прага, Москва и Санкт-Петербург, а в число городов с самыми дорогими услугами вошли Копенгаген, Лос-Анджелес, Осло и Брюссель.
Средняя стоимость услуг сервиса, включая доставку и все обязательные сборы и налоги, составляет 223 рубля. Средняя стоимость услуг сервисов в Москве составила 202 рубля, в Санкт-Петербурге – 176 рублей.
Полученные данные проливают свет на стоимость услуг по доставке еды в различных городах, подчеркивают доступность услуг в России и определяют наиболее дорогие места по всему миру.