Россия попала в топ стран с самыми дешевыми доставками еды

Для начала отметим, что обязательные сборы, такие как плата за обслуживание, стоимость упаковки и обязательные чаевые, включены в стоимость 79,1% заказов. Бесплатная доставка является скорее исключением. Так, доля обязательных сборов, не связанных с доставкой, составляет в среднем 32% от стоимости услуги по всем городам. Наименьшая доля приходится на приложения Wolt (11%), Маркет Деливери (20%) и Яндекс Еда (22%).

Сервисы доставки в России одни из самых дешевых во всем мире. В тройку приложений с самой низкой стоимостью услуг входят Glovo (в Риме, Лиссабоне и Мадриде), Яндекс Еда и Маркет Деливери. По сравнению со средней стоимостью по всем изученным приложениям, стоимость доставки в российских приложениях ниже почти на 15%.

К городам с самой низкой стоимостью услуг относятся Рим, Берлин, Лиссабон, Мадрид, Прага, Москва и Санкт-Петербург, а в число городов с самыми дорогими услугами вошли Копенгаген, Лос-Анджелес, Осло и Брюссель.