Россиянам рассказали, как смартфон может помочь похудеть

Об этом она беседовала с «Российской газетой». Боровикова отметила, что для похудения существует множество приложений с разной функциональностью. Можно, например, установить программы, которые будут сообщать состав продуктов, формировать курса питания, следить за калориями. Есть также фитнес-приложения с комплексами упражнений с таймерами.

Однако Боровикова говорит, что ни одно приложение спортивной направленности всё равно заменит настоящего диетолога и фитнес-тренера.

Роскачество также опросило экспертов, в том числе представителей Федерации фитнес-аэробики России. Они рассказали, что нередко фитнес-приложения показывают недостаточную или даже неправильную информацией о техниках выполнения упражнений. Это может привести к травмам. Составлять диету без специалиста тоже опасно — нужно учитывать особенности организма.

В итоге Боровикова заявила, что фитнес-приложения подойдут, если уже есть разработанный курс. Чтобы его составить, нужно проконсультироваться со специалистами.