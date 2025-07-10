«Самокат» начал тесты доставки дронами в Нижнем Новгороде

Дроны летают автономно по заданному маршруту, но за каждым полетом наблюдает оператор, который при необходимости может взять управление на себя. Для безопасности устройства оснащены парашютами.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно выбрать подходящий адрес и ближайший постамат на карте. Заказ доставляется в течение 30 минут и может весить до 5 кг. Замороженные продукты доставляются в специальных пакетах.

После доставки дрон помещает заказ в постамат. Пользователь получает уведомление и код, с помощью которого может открыть ячейку и забрать покупку. Заказ хранится в постамате до трёх часов.