Приложения
12:37, 19 января 2023
1 мин.

Штрафы ГИБДД теперь можно оплачивать во "Вконтакте"

И это не единственные нововведения

Через "ВКонтакте" вы теперь можете оплачивать штрафы ГИБДД, сообщают Минцифры в своем официальном Telegram-канале. Помимо прочего, можно получать сообщения о назначенных выплатах, пенсиях, ходе исполнительного производства через соцсеть и VK Мессенджер.

Штрафы ГИБДД теперь можно оплачивать во "Вконтакте"

Фото: Минцифры

Штрафы ГИБДД можно оплатить через систему быстрых платежей. При этом постановление о нарушении и его фотография будут загружены в личный кабинет пользователя на портале "Госуслуг", говорится в заявлении ведомства.

Push-уведомления можно настроить через профиль портала в разделе "Связанные аккаунты".

Ранее Минцифры сообщило, что электронными правами в приложении «Госуслуги Авто» пользуются 2,5 млн водителей. В приложении, кстати, появилась возможность предъявлять электронные водительские права и цифровую копию СТС, поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новости партнеров
Новости партнеров