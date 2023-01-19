Штрафы ГИБДД теперь можно оплачивать во "Вконтакте"

Штрафы ГИБДД можно оплатить через систему быстрых платежей. При этом постановление о нарушении и его фотография будут загружены в личный кабинет пользователя на портале "Госуслуг", говорится в заявлении ведомства.

Push-уведомления можно настроить через профиль портала в разделе "Связанные аккаунты".

Ранее Минцифры сообщило, что электронными правами в приложении «Госуслуги Авто» пользуются 2,5 млн водителей. В приложении, кстати, появилась возможность предъявлять электронные водительские права и цифровую копию СТС, поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.