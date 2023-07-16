Соцсеть BlueSky позволила создать имя пользователя со словом «Ниггер»Компания извинилась не сразу
Bluesky, децентрализованная альтернатива Twitter, на этой неделе подверглась критике за то, что не блокировала имена пользователей, содержащие расовые оскорбления, в том числе слово «ниггер».
Пользователи сообщили об учетной записи с таким именем, потому что это нарушает правила сообщества. Хотя Bluesky в итоге удалила аккаунт и исправила код для предотвращения подобных случаев, многие остались недовольны реакцией стартапа, поскольку он не сразу извинился за допущенную оплошность. Спустя несколько дней компания опубликовала заявление, в котором признала свою ошибку и заявила, что вложила значительные средства в команду по обеспечению доверия и безопасности.
При этом ранее вышло новое приложение для социальных сетей под названием Threads*, но уже высказываются опасения по поводу обширных персональных данных, которые оно потенциально собирает. Оно, кстати, стало самым популярным в российском App Store.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена