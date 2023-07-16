Соцсеть BlueSky позволила создать имя пользователя со словом «Ниггер»

Пользователи сообщили об учетной записи с таким именем, потому что это нарушает правила сообщества. Хотя Bluesky в итоге удалила аккаунт и исправила код для предотвращения подобных случаев, многие остались недовольны реакцией стартапа, поскольку он не сразу извинился за допущенную оплошность. Спустя несколько дней компания опубликовала заявление, в котором признала свою ошибку и заявила, что вложила значительные средства в команду по обеспечению доверия и безопасности.

При этом ранее вышло новое приложение для социальных сетей под названием Threads*, но уже высказываются опасения по поводу обширных персональных данных, которые оно потенциально собирает. Оно, кстати, стало самым популярным в российском App Store.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена