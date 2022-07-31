Сотни миллионов: названо число пользователей платных подписок Apple

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Сотни миллионов: названо число пользователей платных подписок AppleИ новые уже в разработке
Компания Apple продолжает наблюдать рост числа подписок на сервисы iCloud, Music, Apple TV+ и App Store, достигнув рекордного показателя в 816 миллионов активных пользователей в третьем квартале.
Во время отчета о доходах в четверг Тим Кук заявил, что у Apple 816 миллионов текущих платных подписок, что включает в себя всех, кто подписался на приложения, продаваемые в Apple App Store, в дополнение к таким продуктам, как Apple Music и iCloud.
Сообщается, что Apple также работает над созданием новых сервисов, включая потенциальный финансовый сервис "купи сейчас, заплати потом" и сервис заказа продуктов Instacart с акцентом на питание.
Ранее в письме Судебному комитету Сената Apple пыталась доказать, что её позиция против сторонней загрузки приложений не является «необоснованной и нечестной».