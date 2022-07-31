Сотни миллионов: названо число пользователей платных подписок Apple

Во время отчета о доходах в четверг Тим Кук заявил, что у Apple 816 миллионов текущих платных подписок, что включает в себя всех, кто подписался на приложения, продаваемые в Apple App Store, в дополнение к таким продуктам, как Apple Music и iCloud.

Сообщается, что Apple также работает над созданием новых сервисов, включая потенциальный финансовый сервис "купи сейчас, заплати потом" и сервис заказа продуктов Instacart с акцентом на питание.

Ранее в письме Судебному комитету Сената Apple пыталась доказать, что её позиция против сторонней загрузки приложений не является «необоснованной и нечестной».