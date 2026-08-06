SpaceX станет мобильным оператором

Для реализации задуманного SpaceX недавно купила у компании EchoStar лицензии на радиоволны стоимостью 19,6 миллиарда долларов. Эти частоты позволят строить наземную сеть мобильной связи. Как пишут СМИ, SpaceX, скорее, хочет объединить спутниковую систему Starlink с обычными вышками сотовой связи.

После этой новости акции Verizon, AT&T и T-Mobile упали на 2−4%. Однако некоторые аналитики сомневаются, что у SpaceX «получится быстро завоевать рынок». Нынешние операторы, мол, строили свои сети почти 30 лет и вложили в это огромные деньги.

А может SpaceX захочет заключить соглашение с кем-то из существующих операторов и работать без собственных вышек.

Представители компании не раскрывают деталей.