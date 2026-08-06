SpaceX станет мобильным оператором

Опубликовано 06 августа 2026, 22:221 мин.
SpaceX станет мобильным операторомБросит вызов операторам США
Компания Илона Маска SpaceX объявила о планах выйти на американский рынок мобильной связи.
© SpaceX
Для реализации задуманного SpaceX недавно купила у компании EchoStar лицензии на радиоволны стоимостью 19,6 миллиарда долларов. Эти частоты позволят строить наземную сеть мобильной связи. Как пишут СМИ, SpaceX, скорее, хочет объединить спутниковую систему Starlink с обычными вышками сотовой связи.
После этой новости акции Verizon, AT&T и T-Mobile упали на 2−4%. Однако некоторые аналитики сомневаются, что у SpaceX «получится быстро завоевать рынок». Нынешние операторы, мол, строили свои сети почти 30 лет и вложили в это огромные деньги.
А может SpaceX захочет заключить соглашение с кем-то из существующих операторов и работать без собственных вышек.
Представители компании не раскрывают деталей.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный