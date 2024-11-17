Спортивный канал вместо ведущего «нанял» ИИ-аватар

Опубликовано 17 ноября 2024, 08:151 мин.
Спортивный канал вместо ведущего «нанял» ИИ-аватарДля аналитики в спорте
Спортивный канал ESPN внедряет технологии генеративного ИИ с новым аватаром под названием «FACTS», созданным для улучшения аналитического освещения спортивных событий. В настоящее время аватар тестируется на шоу о студенческом футболе SEC Nation, где он предоставляет данные из ESPN Analytics, включая показатели Football Power Index (FPI), статистику игроков и расписания игр. Цель FACTS — дополнять ведущих программы, пытается убедить нас всех компания.
© ESPN
Для работы используются технологии Nvidia ACE (Avatar Cloud Engine) для управления аватарами, Azure OpenAI для обработки текста и ElevenLabs для преобразования текста в речь. ESPN подчеркивает, что «FACTS не предназначен для замены журналистов или ведущих», а «служит инструментом для тестирования инноваций и упрощения доступа к аналитическим данным ESPN».
Но мы-то все знаем правда.