Спортивный канал вместо ведущего «нанял» ИИ-аватар

Для работы используются технологии Nvidia ACE (Avatar Cloud Engine) для управления аватарами, Azure OpenAI для обработки текста и ElevenLabs для преобразования текста в речь. ESPN подчеркивает, что «FACTS не предназначен для замены журналистов или ведущих», а «служит инструментом для тестирования инноваций и упрощения доступа к аналитическим данным ESPN».

Но мы-то все знаем правда.