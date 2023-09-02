Спустя 28 лет Microsoft решила «убить» WordPad в Windows

Компания официально сняла WordPad с эксплуатации, что означает, что он больше не будет получать обновлений и новых функций, и в конечном итоге будет удален из ОС в одном из будущих обновлений.

Изначально WordPad был представлен как преемник Microsoft Write и предоставлял пользователям базовые возможности редактирования текста, поддерживая такие форматы, как RTF, DOC и ODT. Несмотря на то, что WordPad больше не поддерживается, у пользователей, ищущих альтернативу, есть множество вариантов, пишет NeoWin.

Для простого редактирования текста по-прежнему доступен Блокнот, который недавно получил такие усовершенствования, как интерфейс с вкладками и автосохранение сеансов. Более продвинутые пользователи могут обратиться к Microsoft Word, который доступен бесплатно в Интернете или в рамках подписки Microsoft 365.

Microsoft оптимизирует свои программные продукты, удаляя некоторые функции, включая Cortana, Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) и устаревшие протоколы безопасности, с целью повышения удобства работы и безопасности операционных систем.