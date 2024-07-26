Stability AI создали ИИ-генератор 4D-видео

Stability AI рассматривает Stable Video 4D как универсальный инструмент, который может быть полезен профессионалам в различных отраслях, от кинематографа до виртуальной реальности. Эта модель обещает совершить «революцию» в создании и просмотре видео, обеспечивая «новый уровень детализации и перспективы». Но насколько такой подход нужен «творческим личностям» сейчас — покажет время.