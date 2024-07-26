Stability AI создали ИИ-генератор 4D-видео

Опубликовано 26 июля 2024, 13:30
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Stability AI создали ИИ-генератор 4D-видеоStable Video 4D
Stability AI представила новую модель Stable Video 4D. Представленная в среду, эта модель превращает изображение одного объекта в несколько видеороликов с различными ракурсами и перспективами.
© Stability AI
Пользователи могут начать с загрузки одного медиа и указания «желаемых поз» 3D-камеры. Примерно за 40 секунд Stable Video 4D генерирует пять кадров в восьми ракурсах, завершая 4D-видео примерно за 20−25 минут, пишут СМИ.
Stability AI рассматривает Stable Video 4D как универсальный инструмент, который может быть полезен профессионалам в различных отраслях, от кинематографа до виртуальной реальности. Эта модель обещает совершить «революцию» в создании и просмотре видео, обеспечивая «новый уровень детализации и перспективы». Но насколько такой подход нужен «творческим личностям» сейчас — покажет время.