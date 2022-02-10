Telegram вновь оштрафовали. Уже на 9 млн рублей

Никогда такого не было, и вот опять

Буквально на днях мессенджер Telegram выплатил многомиллионные штрафы за отказ удалить запрещенную в России информацию, а “Интерфакс” уже сообщил о новых штрафах, которые оно обнаружило в банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).