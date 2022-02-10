Telegram вновь оштрафовали. Уже на 9 млн рублей

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Telegram вновь оштрафовали. Уже на 9 млн рублейНикогда такого не было, и вот опять
Буквально на днях мессенджер Telegram выплатил многомиллионные штрафы за отказ удалить запрещенную в России информацию, а “Интерфакс” уже сообщил о новых штрафах, которые оно обнаружило в банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно доступной информации в банке данных, дела возбудили 8 февраля на основании решения Таганского суда Москвы. Сообщается, что в отношении компании, которая владеет мессенджером, возбуждены два исполнительных производства на шесть и три млн рублей соответственно.
Ранее стало известно, что в отношении мессенджера Telegram прекращены три исполнительных производства о взыскании штрафов на сумму 11 млн рублей, причем дела были начаты по той же причине – за отказ удалить запрещенную в РФ информацию, а решение принимал все тот же Таганский суд Москвы.
Источник: Интерфакс