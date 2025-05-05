Temu прекратил прямые поставки из Китая в США из-за новых тарифов

Опубликовано 05 мая 2025, 06:451 мин.
Temu прекратил прямые поставки из Китая в США из-за новых тарифовАналог Shein
Китайский онлайн-ритейлер Temu кардинально изменил стратегию в США, прекратив прямые поставки товаров из Китая. Как сообщает TechCrunch, это решение связано с новыми тарифами, введенными президентом Дональдом Трампом. Через указ он отменил правило «де минимис», позволявшее ввозить товары стоимостью до $800 без пошлин, и увеличил тарифы на китайские товары более чем на 100%. Теперь Temu отображает только товары, доступные на складах в США, а продукция из Китая помечена как «нет в наличии».
© Temu
Ранее Temu привлекала покупателей ультранизкими ценами, добавляя к заказам «импортные сборы» от 130% до 150%, что резко увеличивало стоимость. Переход к локальной модели — ответ на торговую политику Трампа. Компания активно привлекает американских продавцов, чтобы поддерживать местные продажи. Представитель Temu заявил, что цены для покупателей остаются неизменными, а изменения помогут местным торговцам расширить клиентскую базу.
Де минимис, существовавший с 2016 года, позволял китайским платформам, таким как Temu и Shein, доминировать за счет низких цен.