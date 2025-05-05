Temu прекратил прямые поставки из Китая в США из-за новых тарифов

Ранее Temu привлекала покупателей ультранизкими ценами, добавляя к заказам «импортные сборы» от 130% до 150%, что резко увеличивало стоимость. Переход к локальной модели — ответ на торговую политику Трампа. Компания активно привлекает американских продавцов, чтобы поддерживать местные продажи. Представитель Temu заявил, что цены для покупателей остаются неизменными, а изменения помогут местным торговцам расширить клиентскую базу.

Де минимис, существовавший с 2016 года, позволял китайским платформам, таким как Temu и Shein, доминировать за счет низких цен.