Теперь и Google Drive готов к выпуску планшета компании: что изменили

В блоге Workspace Updates объявлено, что те, чьи аккаунты зарегистрированы в программе "Rapid Release", скоро смогут опробовать новый дизайн Google Диска на планшетах Android. Наиболее заметным является отказ от нижней навигационной панели в пользу боковой и переделка под Material You.

В рамках изменений верхняя строка поиска больше не занимает всю ширину экрана, а кнопки справки, настроек и вашего профиля были добавлены в правый верхний угол. Под строкой поиска вкладки с предложенными файлами и уведомлениями теперь занимают гораздо меньше места.

Для тех, кто не зарегистрировался в программе Rapid Release, новый дизайн начнет появляться с 3 апреля.