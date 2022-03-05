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TikTok начнет "помечать" видеоролики государственных СМИ

Эта инициатива разрабатывалась с прошлого года
TikTok объявил о том, что он начнет “помечать” видеоролики некоторых государственных СМИ, поскольку он начинает внедрять свою новую политику использования приложения.
TikTok начнет "помечать" видеоролики государственных СМИ

Согласно сообщению компании, она "ускоряет" свои планы по внедрению этой политики в связи со специальной военной операцией в Украине. Компания утверждает, что начала работать над этими изменениями уже в прошлом году. Отмечается, что пользователи могут ожидать появления “отметок” в течение ближайших нескольких дней.

Многие платформы социальных сетей уже давно имеют подобные метки - YouTube добавил их в 2018 году, а Twitter и Facebook начали применять их в 2020 году.

Ранее правительство РФ объявило о блокировке Facebook на своей территории, объясняя это “нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах”

Источник: TikTok
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