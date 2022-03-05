TikTok начнет "помечать" видеоролики государственных СМИ

Согласно сообщению компании, она "ускоряет" свои планы по внедрению этой политики в связи со специальной военной операцией в Украине. Компания утверждает, что начала работать над этими изменениями уже в прошлом году. Отмечается, что пользователи могут ожидать появления “отметок” в течение ближайших нескольких дней.

Многие платформы социальных сетей уже давно имеют подобные метки - YouTube добавил их в 2018 году, а Twitter и Facebook начали применять их в 2020 году.

Ранее правительство РФ объявило о блокировке Facebook на своей территории, объясняя это “нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах”