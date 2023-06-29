TikTok признался в финансировании иска пользователей против запрета приложения

После первоначального уклонения от подтверждения, TikTok наконец признал, что покрыл судебные издержки по иску. Однако компания заявила, что не предоставила никаких дополнительных компенсаций. Исход дела будет иметь последствия для будущего TikTok в Монтане, где запрет вступит в силу 1 января 2024 года.

Еще в 2020 году компания тайно поддержала пользователей TikTok, которые подали иск против федерального запрета, введенного бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Теперь TikTok снова использует своих пользователей для борьбы с запретом Монтаны, сместив акцент со своих связей с Китаем. Эксперты в области права считают, что новый иск имеет хорошие шансы на успех.