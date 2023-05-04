TikTok всеми силами показывает себя «хорошим мальчиком», вплоть до передачи 50% выручки с рекламы

Программа является продолжением существующей схемы монетизации Pulse, но позволяет получать доход от рекламы всем видео, а не только 4% лучших авторских постов.

В настоящее время новая программа доступна только для избранных аккаунтов с большой аудиторией.

Рэй Као, руководитель отдела монетизации и продуктовой стратегии TikTok, уверен, что новая программа поддержит создателей, открывая новые бизнес-возможности для платформы.

Ранее губернатор штата Монтана Грег Джанфорте попытался пересмотреть законопроект штата о «запрете TikTok» с помощью альтернативной формулировки, которая, кстати, может случайно запретить почти все социальные сети в штате.