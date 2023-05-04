TikTok всеми силами показывает себя «хорошим мальчиком», вплоть до передачи 50% выручки с рекламы

TikTok всеми силами показывает себя «хорошим мальчиком», вплоть до передачи 50% выручки с рекламыНо пока лишь избранным аккаунтам
TikTok запустил новую программу Pulse Premiere, которая дает крупным издателям возможность зарабатывать на рекламе, показываемой сразу после просмотра их контента. Все это происходит на фоне возможной блокировки соцсети в США.
Программа является продолжением существующей схемы монетизации Pulse, но позволяет получать доход от рекламы всем видео, а не только 4% лучших авторских постов.
В настоящее время новая программа доступна только для избранных аккаунтов с большой аудиторией.
Рэй Као, руководитель отдела монетизации и продуктовой стратегии TikTok, уверен, что новая программа поддержит создателей, открывая новые бизнес-возможности для платформы.
Ранее губернатор штата Монтана Грег Джанфорте попытался пересмотреть законопроект штата о «запрете TikTok» с помощью альтернативной формулировки, которая, кстати, может случайно запретить почти все социальные сети в штате.