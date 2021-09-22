Тинькофф Банк начнёт вычислять мошенников по способу использования телефона

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Тинькофф Банк начнёт вычислять мошенников по способу использования телефонаПока что эта технология тестируется
Нейросеть Тинькофф Банка будет анализировать все привычки клиентов для предупреждения в будущем попыток злоумышленника произвести операции со счетами.
Vc.ru сообщает, что Тинькофф Банк начал тестировать среди своих сотрудников новую технологию. Она состоит в том, что нейросеть считывает специфику работы пользователя со смартфоном: угол наклона устройства, особенности взаимодействия с экраном (касания) и др. Если банк посчитает, что телефоном пользуется не клиент, то за его активностью начнут следить, а при попытке перевода средств по не использующимся ранее реквизитам операцию заблокируют.
Персональные данные клиента представленная технология не использует. Поэтому, по мнению представителей банка, согласие пользователя на применение технологии не требуется.
Специалисты уверены, что подобная методика выявления злоумышленников перспективна.