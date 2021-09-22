Тинькофф Банк начнёт вычислять мошенников по способу использования телефона

Vc.ru сообщает, что Тинькофф Банк начал тестировать среди своих сотрудников новую технологию. Она состоит в том, что нейросеть считывает специфику работы пользователя со смартфоном: угол наклона устройства, особенности взаимодействия с экраном (касания) и др. Если банк посчитает, что телефоном пользуется не клиент, то за его активностью начнут следить, а при попытке перевода средств по не использующимся ранее реквизитам операцию заблокируют.