Тинькофф Инвестиции списали с клиентов комиссию 15% вместо 1,5%

И не решили, будут ли возвращать

Тинькофф Инвестиции попали под пристальное внимание за то, что взимали с клиентов 15% комиссии за покупку замороженных фондов FinEx, несмотря на то, что в условиях была указана комиссия в размере 1,5%, пишет RationalAnswer на Habr.