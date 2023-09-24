16:55, 24 сентября 2023
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Тинькофф Инвестиции списали с клиентов комиссию 15% вместо 1,5%И не решили, будут ли возвращать
Тинькофф Инвестиции попали под пристальное внимание за то, что взимали с клиентов 15% комиссии за покупку замороженных фондов FinEx, несмотря на то, что в условиях была указана комиссия в размере 1,5%, пишет RationalAnswer на Habr.
Клиенты обнаружили это несоответствие при попытке купить средства со значительной скидкой. Служба поддержки Тинькофф признала факт ошибки, но не уточнила, будут ли возвращены дополнительные сборы, по крайней мере на момент публикации материала.
Данная ситуация напоминает западную банковскую практику, когда при конвертации валюты с клиента могут взиматься скрытые комиссии. Данный инцидент подчеркивает важность тщательной проверки клиентами финансовых операций на предмет правильности взимаемых комиссий.