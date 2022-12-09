Тут вы точно не угадаете: какой мессенджер стал самым популярный на iOS в России

Как стало известно, 4 декабря Snapchat взошел на первое место в топ-10 App Store в России, почти мгновенно поднявшись на 55 позиций. Но лидерство продлились недолго, потому что на следующий день уступил место приложению "Деньги для всех", клону приложения Альфа-банка.

Отмечается, что 8 декабря Snapchat по-прежнему входил в топ-10 самых скачиваемых приложений для устройств под управлением операционной системы iOS в России и Беларуси.

По мнению РБК, всплеск популярности Snapchat в России и Беларуси связан с уведомлениями о предстоящем закрытии мессенджера Zenly, который рекомендовал пользователям перейти на Snapchat (они принадлежат одной компании).