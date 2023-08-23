Twitch позаимствовал идею у TikTok для своей новой ленты

Twitch позаимствовал идею у TikTok для своей новой лентыИ это не единственное заимствование
Twitch подхватывает тенденцию просмотра контента, вдохновленную TikTok, и предлагает «discovery feed». Эта функция представляет пользователям вертикально прокручиваемую ленту роликов от создателей контента на Twitch, либо их онлайн стримов.
В ленте отображаются «избранные» ролики, выбранные создателями, и популярные ролики.
Twitch анонсировал «discovery feed» в июле, а также другие предстоящие функции, связанные с клипами, включая возможность прямого экспорта клипов в TikTok. И вот первая функция увидела свет. Это не единственное заимствование от других социальных медиаплатформ, поскольку Twitch также намерен привнести в свою платформу сторисы.
Кай Кенат, известный своими многочисленными подписчиками на YouTube и Twitch, ранее был взят под стражу Департаментом полиции Нью-Йорка после хаоса, возникшего во время организованной им акции в парке Юнион-сквер.