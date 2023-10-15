Twitter обвинили в незаконном увольнении работника за его твит

В ноябре 2022 года Маск объявил, что сотрудникам, которые могут работать в офисе, но предпочитают этого не делать, грозит увольнение. В ответ на это Яо Юэ призвала своих коллег не увольняться, а позволить Маску уволить их. Через пять дней после размещения этих сообщений в социальных сетях и Slack Юэ была уволена.

В жалобе NLRB утверждается, что X нарушила федеральное трудовое законодательство, «вмешиваясь, сдерживая и принуждая сотрудников», которые осуществляли свои защищенные права. Это событие отражает более широкий спектр обвинений в адрес компаний, возглавляемых Маском, в предполагаемом преследовании сотрудников. В начале 2023 г. работники Tesla в Буффало (штат Нью-Йорк) заявили, что их уволили за организацию профсоюза, а в 2022 г. восемь сотрудников SpaceX подали жалобу в NLRB, утверждая, что они были уволены за критику Маска.

Слушание по этой жалобе NLRB против X Corp назначено на 30 января.