Twitter ввел платные сообщения

Twitter ввел платные сообщенияА также видео и фотографии
Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, а также владелец одной из самых популярных соцсетей в мире Twitter, объявил, что создатели контента теперь могут включить платную подписку на свой контент в соцсети. Выкладывая свои фотографии, видео и сообщения, они будут зарабатывать деньги.
Другие пользователи могут подписаться на своих любимых создателей контента, чтобы получить доступ к их текстам, фотографиям и видео. Однако подписка для iPhone потребует одобрения со стороны Apple, поэтому им придется подождать.
Ожидается, что этот шаг Маска даст толчок росту доходов Twitter (комиссию никто не отменял) и побудит больше авторов делиться своим контентом на платформе. Пока неясно, насколько успешной окажется эта функция, но такие инициативы есть и в других социальных сетях.