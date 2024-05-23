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Приложения
Опубликовано 23 мая 2024, 19:42
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У браузера Microsoft появится блокировка скриншотов во время работы

Усиление безопасности
Microsoft запускает новые функции безопасности для своего веб-браузера Edge for Business, ориентированного на… бизнес. Эти функции направлены на предотвращение утечек данных и повышение общей безопасности браузера для компаний.
У браузера Microsoft появится блокировка скриншотов во время работы
© Ferra

Во-первых, Microsoft вводит средства блокировки скриншотов. IT-администраторы смогут определять конкретные веб-страницы как «защищенные», фактически блокируя пользователям возможность делать скриншоты этого контента. Это поможет предотвратить передачу конфиденциальной информации посторонним лицам, будь то конкуренты, журналисты или даже любопытные члены семьи.

Во-вторых, Microsoft добавляет систему автоматического обновления для пользователей Edge for Business. Это гарантирует, что на всех устройствах будут установлены последние патчи безопасности и исправления ошибок, что сведет к минимуму уязвимости. Администраторы получат возможность отслеживать устаревшие браузеры и смогут принимать такие меры, как принудительный перезапуск для установки обновлений или полное отключение автоматического обновления.

Ожидается, что эти функции будут внедрены в ближайшие месяцы.