У браузера Microsoft появится блокировка скриншотов во время работы

Во-первых, Microsoft вводит средства блокировки скриншотов. IT-администраторы смогут определять конкретные веб-страницы как «защищенные», фактически блокируя пользователям возможность делать скриншоты этого контента. Это поможет предотвратить передачу конфиденциальной информации посторонним лицам, будь то конкуренты, журналисты или даже любопытные члены семьи.

Во-вторых, Microsoft добавляет систему автоматического обновления для пользователей Edge for Business. Это гарантирует, что на всех устройствах будут установлены последние патчи безопасности и исправления ошибок, что сведет к минимуму уязвимости. Администраторы получат возможность отслеживать устаревшие браузеры и смогут принимать такие меры, как принудительный перезапуск для установки обновлений или полное отключение автоматического обновления.

Ожидается, что эти функции будут внедрены в ближайшие месяцы.