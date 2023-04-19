В 2023 году Netflix закроет самое первое направление, появившееся в компании — продажу DVD-дисков

В 2023 году Netflix закроет самое первое направление, появившееся в компании — продажу DVD-дисковЗакончилась эпоха
Netflix закрывает свое направление отправки DVD-дисков с фильмами, который был первоначальной бизнес-моделью компании, когда она только начинала свою деятельность в 1998 году. Услуга завершится 29 сентября 2023 года. Все оставшиеся диски будут отправлены клиентам к этой дате.
Решение принято в связи с тем, что спрос на физические носители снижается, а стриминговый бизнес с годами набирает популярность. Компания подтвердила, что сервис по продаже DVD-дисков сыграл роль «педали» ракеты, которая привела стриминг к лидирующей позиции, которую он занимает сегодня.
По данным Netflix, первым DVD, отправленным покупателю по почте, был "Битлджус". С тех пор компания продала около 5,2 миллиарда DVD, а самым популярным DVD является спортивная драма "Невидимая сторона".