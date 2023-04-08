В браузере Microsoft теперь каждый желающий может создать картину. Спасибо нейросетям

В браузере Microsoft теперь каждый желающий может создать картину. Спасибо нейросетямDALL∙E раньше был с ограничениями
Компания Microsoft объявила о том, что генератор изображений, использующий модель искусственного интеллекта OpenAI DALL∙E, теперь доступна всем пользователям браузера Edge, независимо от ОС компьютера.
Фото: Microsoft
Функция под названием Image Creator позволяет пользователям генерировать изображения на основе текстовых команд, используя возможности искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто нажать на значок Image Creator в боковой панели Microsoft Edge и ввести то, что они хотят создать. Созданное изображение можно загрузить и использовать в любом месте.
Решение Microsoft интегрировать DALL∙E в браузер является частью ее постоянных усилий по использованию возможностей искусственного интеллекта для улучшения своих продуктов и услуг. Достаточно вспомнить чат-бот, который недавно интегрировали в поисковик Bing.