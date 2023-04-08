В браузере Microsoft теперь каждый желающий может создать картину. Спасибо нейросетям

Функция под названием Image Creator позволяет пользователям генерировать изображения на основе текстовых команд, используя возможности искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто нажать на значок Image Creator в боковой панели Microsoft Edge и ввести то, что они хотят создать. Созданное изображение можно загрузить и использовать в любом месте.

Решение Microsoft интегрировать DALL∙E в браузер является частью ее постоянных усилий по использованию возможностей искусственного интеллекта для улучшения своих продуктов и услуг. Достаточно вспомнить чат-бот, который недавно интегрировали в поисковик Bing.