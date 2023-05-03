В Mozilla Firefox появится сервис для проверки отзывов и выявления мошенников

После анализа оно присваивает отзывам буквенную оценку и «скорректированный» средний балл на основе тех отзывов, которые не были признаны фальшивыми.

Fakespot будет по-прежнему доступен в качестве расширения на всех платформах, а со временем Mozilla планирует интегрировать его в Firefox.

Ранее компания Microsoft выпустила свежее обновление для Windows, которое затрудняет смену браузера по умолчанию. Особенно явно это проявляется в случае с Google Chrome.