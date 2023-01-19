В России создали аналоги почти всего зарубежного ПО

Чернышенко и Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сегодня выступали с результатами национальной программы “Цифровая экономика” за 2022 год. Где, среди прочего, Чернышенко заявил, что “почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги”. При этом у более чем половины всех представленных на рынке российских решений “средний и высокий уровень зрелости”.

Ранее Минцифры сообщило, что через "ВКонтакте" теперь можно оплачивать штрафы ГИБДД, а также получать сообщения о назначенных выплатах, пенсиях и ходе исполнительного производства.