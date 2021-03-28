В России создали «тамагочи» для облегчения занятий спортом

Приложение называется Run With Zippy. По сути, это беговой трекер, который использует тамагочи. То есть приложение с помощью GPS и шагомера считывает, как пользователь выполняет спортивные упражнения. Если тренировка усердная, питомец на экране получает «энергию», выглядит бодрым и сильным. Если пользователь пропускает занятия или проводит их кое-как, самочувствие питомца страдает.

Питомец сам предлагает хозяину потренироваться. Он также может спросить, почему человек пропустил занятие. Кроме того, питомец способен предложить план тренировок.

Приложение Run With Zippy вошло в десятку лучших проектов Всероссийского конкурса «Ты в игре». Приложение доступно бесплатно в тестовом режиме. Пока только в App Store.