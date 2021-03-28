Приложения
Сегодня в 11:58
В России создали «тамагочи» для облегчения занятий спортом
Тренироваться нужно, чтобы поддерживать питомца
Российская компания «Ранго» из Республики Саха (Якутии) разработала «тамагочи» для облегчения занятий спортом. Чтобы виртуальный питомец был доволен, нужно заниматься.
Приложение называется Run With Zippy. По сути, это беговой трекер, который использует тамагочи. То есть приложение с помощью GPS и шагомера считывает, как пользователь выполняет спортивные упражнения. Если тренировка усердная, питомец на экране получает «энергию», выглядит бодрым и сильным. Если пользователь пропускает занятия или проводит их кое-как, самочувствие питомца страдает.
Питомец сам предлагает хозяину потренироваться. Он также может спросить, почему человек пропустил занятие. Кроме того, питомец способен предложить план тренировок.
Приложение Run With Zippy вошло в десятку лучших проектов Всероссийского конкурса «Ты в игре». Приложение доступно бесплатно в тестовом режиме. Пока только в App Store.