В Snapchat появился ИИ, который рисует любые изображения по одному текстовому запросу

В Snapchat появился ИИ, который рисует любые изображения по одному текстовому запросуТренд дошел и до этого приложения
Snapchat поднимает творческий потенциал своих пользователей с помощью новой функции для подписчиков Snapchat Plus. За 3,99 доллара пользователи смогут использовать силу генеративного ИИ.
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С помощью текстового запроса, например «футуристическая дискотека», искусственный интеллект создаст изображения, которые пользователи могут подправить, прежде чем поделиться с друзьями.
На этом возможности искусственного интеллекта не заканчиваются - теперь подписчики могут использовать его, например, для того, чтобы объекты казались более отчетливыми, «блюря» фон.
Ранее в рамках нового подхода компания Microsoft решила объеденить ядерную энергию и искусственный интеллект (ИИ), чтобы запустить следующую «эру развития ИИ». Технологический гигант предложил использовать технологию ИИ для упрощения сложных процессов регулирования, связанных с созданием атомных электростанций, что ускорит обычно длительную и ресурсоемкую работу.