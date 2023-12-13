В Snapchat появился ИИ, который рисует любые изображения по одному текстовому запросу

С помощью текстового запроса, например «футуристическая дискотека», искусственный интеллект создаст изображения, которые пользователи могут подправить, прежде чем поделиться с друзьями.

На этом возможности искусственного интеллекта не заканчиваются - теперь подписчики могут использовать его, например, для того, чтобы объекты казались более отчетливыми, «блюря» фон.

Ранее в рамках нового подхода компания Microsoft решила объеденить ядерную энергию и искусственный интеллект (ИИ), чтобы запустить следующую «эру развития ИИ». Технологический гигант предложил использовать технологию ИИ для упрощения сложных процессов регулирования, связанных с созданием атомных электростанций, что ускорит обычно длительную и ресурсоемкую работу.