Опубликовано 05 февраля 2025, 12:161 мин.
В США прекратили приём всех посылок из Китая — хаос сферы электронной коммерцииВ рамках новых тарифов на китайский импорт
Почтовая служба США (USPS) прекратила прием посылок из «Китая и Гонконга» на неопределенный срок, говорится в официальном уведомлении. Это решение последовало за недавними тарифами Китая на американский импорт, которые стали ответом на повышение тарифов на китайские товары президентом США Трампом.
Внезапная остановка привела к серьезным перебоям в перевозках. Дэниел, владелец автотранспортной компании в Канаде, рассказал, что его грузовики не пропускали на границе США, потому что они везли посылки из Китая. Теперь таможенники тщательно проверяют грузы, заставляя компании сортировать тысячи мелких посылок, таких как DVD-диски и игрушки.
Ключевой причиной «репрессий» является отмена налоговой льготы, которая ранее позволяла беспошлинно ввозить в США небольшие посылки стоимостью менее 800 долларов. Эта льгота помогала китайским интернет-магазинам, таким как Shein, напрямую продавать товары американским покупателям. В прошлом году было доставлено более 1,36 миллиарда таких посылок, поэтому таможенники сейчас перегружены проверками.