Внезапная остановка привела к серьезным перебоям в перевозках. Дэниел, владелец автотранспортной компании в Канаде, рассказал, что его грузовики не пропускали на границе США, потому что они везли посылки из Китая. Теперь таможенники тщательно проверяют грузы, заставляя компании сортировать тысячи мелких посылок, таких как DVD-диски и игрушки.

Ключевой причиной «репрессий» является отмена налоговой льготы, которая ранее позволяла беспошлинно ввозить в США небольшие посылки стоимостью менее 800 долларов. Эта льгота помогала китайским интернет-магазинам, таким как Shein, напрямую продавать товары американским покупателям. В прошлом году было доставлено более 1,36 миллиарда таких посылок, поэтому таможенники сейчас перегружены проверками.