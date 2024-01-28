В Twitter появится функция принятия ставок на спорт

Ожидается, что интеграция статистики спортивных ставок станет значительным преимуществом как для X, так и для BetMGM, особенно во время крупных спортивных событий, таких как предстоящий Суперкубок НФЛ. Обширная база пользователей X и использование в реальном времени во время событий делают его идеальной платформой для продвижения ставок на спорт. Для BetMGM это партнерство обеспечивает прямой канал для охвата аудитории X.

Хотя конкретные финансовые условия сотрудничества не разглашаются, ожидается, что оно принесет обеим компаниям доход за счет рекламы и комиссионных.

Этот альянс возник в тот момент, когда X пытается восстановить свои позиции после периода нестабильности. Платформа столкнулась с техническими проблемами во время крупных событий, включая Суперкубок, что вызвало опасения по поводу ее надежности. Интеграция статистики спортивных ставок может помочь X привлечь новых пользователей и получить дополнительный доход, но для компании крайне важно убедиться, что платформа сможет справиться с возросшим трафиком и сохранить стабильность, считают эксперты.