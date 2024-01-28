Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Приложения
Опубликовано 28 января 2024, 20:07
1 мин.

В Twitter появится функция принятия ставок на спорт

Fortune: X сотрудничает с BetMGMMGM
X, ранее называвшаяся Twitter, объединяется с дочерней компанией MGM Resorts International, занимающейся онлайн-ставками, BetMGM, чтобы привнести статистику спортивных ставок на платформу, пишет Fortune. Цель партнерства — предоставить пользователям X коэффициенты ставок в режиме реального времени и прямую ссылку на BetMGM, что позволит им беспрепятственно делать ставки.

Ожидается, что интеграция статистики спортивных ставок станет значительным преимуществом как для X, так и для BetMGM, особенно во время крупных спортивных событий, таких как предстоящий Суперкубок НФЛ. Обширная база пользователей X и использование в реальном времени во время событий делают его идеальной платформой для продвижения ставок на спорт. Для BetMGM это партнерство обеспечивает прямой канал для охвата аудитории X.

Хотя конкретные финансовые условия сотрудничества не разглашаются, ожидается, что оно принесет обеим компаниям доход за счет рекламы и комиссионных.

Этот альянс возник в тот момент, когда X пытается восстановить свои позиции после периода нестабильности. Платформа столкнулась с техническими проблемами во время крупных событий, включая Суперкубок, что вызвало опасения по поводу ее надежности. Интеграция статистики спортивных ставок может помочь X привлечь новых пользователей и получить дополнительный доход, но для компании крайне важно убедиться, что платформа сможет справиться с возросшим трафиком и сохранить стабильность, считают эксперты.

Источник:Fortune
Автор:Максим Многословный
Теги:
#спорт
,
#TWITTER