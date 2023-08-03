В виртуальной реальности появится UFC

В виртуальной реальности появится UFCПосмотреть и пообщаться можно. Подраться – сомнительно
Meta* объединилась с UFC, чтобы привнести в свою социальную VR-платформу Horizon Worlds контент, посвященный UFC. В специальной зоне пользователи смогут погрузиться в мир смешанных единоборств благодаря трансляциям боев в формате 4K с углом обзора 180 градусов, виртуальным встречам с другими поклонниками UFC и даже виртуальному воссозданию легендарного Октагона.
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Игроки смогут соревноваться во внутренних играх, получать «эксклюзивные награды» и работать над тем, чтобы попасть в «Зал славы UFC». Запуск этой зоны UFC запланирован на ноябрь, что станет дополнительным шагом в работе Meta* над созданием специализированного опыта для привлечения и вовлечения пользователей на платформу.
Meta* активно развивает Horizon Worlds за пределами VR, планируя в ближайшее время запустить мобильную версию, а также работая над веб-версией.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена