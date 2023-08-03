В виртуальной реальности появится UFC

Игроки смогут соревноваться во внутренних играх, получать «эксклюзивные награды» и работать над тем, чтобы попасть в «Зал славы UFC». Запуск этой зоны UFC запланирован на ноябрь, что станет дополнительным шагом в работе Meta* над созданием специализированного опыта для привлечения и вовлечения пользователей на платформу.

Meta* активно развивает Horizon Worlds за пределами VR, планируя в ближайшее время запустить мобильную версию, а также работая над веб-версией.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена