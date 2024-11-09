VK Видео закупил рекламу у YouTube

Напомним, что в России Google не показывает рекламу в своих сервисах с 2022 года.

VK Видео — это популярный российский видеохостинг, интегрированный в социальную сеть ВКонтакте. Он предлагает пользователям широкий выбор видеоконтента: от любительских роликов до профессиональных фильмов и сериалов. Но «клубничку» вы там уже не найдете. Подробнее по ссылке.