VK Видео закупил рекламу у YouTube

VK Видео закупил рекламу у YouTubeДля какой аудитории
В то время как многие российские пользователи испытывают трудности с доступом к YouTube из-за технических ограничений, VK Видео, видимо наоборот, расширяет там свое присутствие. Рекламные ролики российского сервиса стали появляться перед просмотром видео на YouTube, причем и у русскоязычной аудитории из других стран. Очевидно, такая мера направлена на пользователей из России, подключающихся к YouTube через промежуточные страны.
Напомним, что в России Google не показывает рекламу в своих сервисах с 2022 года.
VK Видео — это популярный российский видеохостинг, интегрированный в социальную сеть ВКонтакте. Он предлагает пользователям широкий выбор видеоконтента: от любительских роликов до профессиональных фильмов и сериалов. Но «клубничку» вы там уже не найдете. Подробнее по ссылке.