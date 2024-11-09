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Опубликовано 09 ноября 2024, 12:00
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VK Видео закупил рекламу у YouTube

Для какой аудитории
В неожиданном повороте событий, российская видеоплатформа VK Видео запустила (либо продолжила) рекламную кампанию на YouTube, несмотря на существующие ограничения и напряженную геополитическую обстановку. За чем её заметил корреспондент Ferra.ru.
VK Видео закупил рекламу у YouTube
© Ferra

В то время как многие российские пользователи испытывают трудности с доступом к YouTube из-за технических ограничений, VK Видео, видимо наоборот, расширяет там свое присутствие. Рекламные ролики российского сервиса стали появляться перед просмотром видео на YouTube, причем и у русскоязычной аудитории из других стран. Очевидно, такая мера направлена на пользователей из России, подключающихся к YouTube через промежуточные страны.

VK Видео закупил рекламу у YouTube

© Скриншот Ferra.ru

Напомним, что в России Google не показывает рекламу в своих сервисах с 2022 года.

VK Видео — это популярный российский видеохостинг, интегрированный в социальную сеть ВКонтакте. Он предлагает пользователям широкий выбор видеоконтента: от любительских роликов до профессиональных фильмов и сериалов. Но «клубничку» вы там уже не найдете. Подробнее по ссылке.

Источник:Собственный корреспондент Ferra.ru
Автор:Максим Многословный
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