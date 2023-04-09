Владелец конкурента Twitter огрызнулся на Илона Маска

Владелец конкурента Twitter огрызнулся на Илона МаскаВ ответ на ограничения со стороны платформы
Генеральный директор Substack Крис Бест выступил против недавнего решения Twitter блокировать сообщения, содержащие слово "Substack" и не только, назвав ситуацию "очень разочаровывающей". Конфликт начался, когда Substack запустил новую функцию под названием "Notes", которая очень похожа на Twitter.
Фото: Substack
В ответ на это Twitter заблокировал возможность ставить лайки или ретвиты любым сообщениям, содержащим слово "Substack", а также заблокировал поиск по самому слову.
Илон Маск, генеральный директор Twitter, объяснил свое решение тем, что Substack "пытался скачать огромную часть базы данных Twitter, чтобы создать свой клон Twitter".
В ответ Бест заявил, что Substack использует API Twitter уже много лет и считает, что соблюдает условия предоставления услуг. Он также заявил, что Twitter никогда не информировал Substack о предполагаемом нарушении.
Стоит также напомнить, что ранее Twitter начала помечать ссылки на Substack как “небезопасные”.