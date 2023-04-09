Владелец конкурента Twitter огрызнулся на Илона Маска

В ответ на это Twitter заблокировал возможность ставить лайки или ретвиты любым сообщениям, содержащим слово "Substack", а также заблокировал поиск по самому слову.

Илон Маск, генеральный директор Twitter, объяснил свое решение тем, что Substack "пытался скачать огромную часть базы данных Twitter, чтобы создать свой клон Twitter".