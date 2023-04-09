Приложения
10:54, 09 апреля 2023
1 мин.

Владелец конкурента Twitter огрызнулся на Илона Маска

В ответ на ограничения со стороны платформы

Генеральный директор Substack Крис Бест выступил против недавнего решения Twitter блокировать сообщения, содержащие слово "Substack" и не только, назвав ситуацию "очень разочаровывающей". Конфликт начался, когда Substack запустил новую функцию под названием "Notes", которая очень похожа на Twitter.

Владелец конкурента Twitter огрызнулся на Илона Маска

Фото: Substack

В ответ на это Twitter заблокировал возможность ставить лайки или ретвиты любым сообщениям, содержащим слово "Substack", а также заблокировал поиск по самому слову.

Илон Маск, генеральный директор Twitter, объяснил свое решение тем, что Substack "пытался скачать огромную часть базы данных Twitter, чтобы создать свой клон Twitter".

Владелец конкурента Twitter огрызнулся на Илона Маска

The Verge

В ответ Бест заявил, что Substack использует API Twitter уже много лет и считает, что соблюдает условия предоставления услуг. Он также заявил, что Twitter никогда не информировал Substack о предполагаемом нарушении.

Стоит также напомнить, что ранее Twitter начала помечать ссылки на Substack как “небезопасные”.

Новости партнеров
Новости партнеров