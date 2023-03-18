Во встроенном в Windows браузере появится криптовалютный кошелек

Согласно скриншотам, криптокошелек встроен в Edge, так что вам не понадобятся никакие дополнительные браузерные расширения. Он также способен работать с несколькими типами криптовалют, а также заносить в логи транзакции и стоимость отдельных валют по мере их колебания. На вкладке "explore" расположились новости, связанные с криптовалютами, а вкладка "assets" сохранит ваши NFT.