Возьмите на вооружение: мужчина подал в суд на Netflix из-за задержек трансляции

Рональд Дентон, истец, утверждает, что неспособность Netflix обеспечить стабильную трансляцию привела к тому, что зрители не смогли её смотреть. Многие поклонники спорта и те, кому не терпелось увидеть потенциальный последний бой Тайсона, остались разочарованы техническими проблемами.

Кроме того, многие раскритиковали сам бой, некоторые назвали его скучным или постановочным. Результат также разочаровал многих зрителей, поскольку 58-летний Тайсон проиграл 27-летнему Джейку Полу, которого многие считают неоднозначной фигурой в мире бокса.