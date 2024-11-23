Возьмите на вооружение: мужчина подал в суд на Netflix из-за задержек трансляции

Опубликовано 23 ноября 2024, 04:301 мин.
Возьмите на вооружение: мужчина подал в суд на Netflix из-за задержек трансляцииПоединка Майка Тайсона и Джейка Пола
Житель Флориды подал иск против Netflix, обвинив стриминговый сервис в нарушении контракта и обманных действиях после того, как проблемы со стримингом омрачили нашумевший боксерский поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом. Бой, состоявшийся 15 ноября на стадионе AT&T в Техасе, транслировался Netflix, который усиленно рекламировал это событие. Однако тысячи зрителей столкнулись со сбоями, частой буферизацией и перебоями в работе, а на такие платформы, как Downdetector, поступило более 90 000 жалоб.
Рональд Дентон, истец, утверждает, что неспособность Netflix обеспечить стабильную трансляцию привела к тому, что зрители не смогли её смотреть. Многие поклонники спорта и те, кому не терпелось увидеть потенциальный последний бой Тайсона, остались разочарованы техническими проблемами.
Кроме того, многие раскритиковали сам бой, некоторые назвали его скучным или постановочным. Результат также разочаровал многих зрителей, поскольку 58-летний Тайсон проиграл 27-летнему Джейку Полу, которого многие считают неоднозначной фигурой в мире бокса.