23:01, 02 марта 2023
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Вы владелец карты «Тинькофф» и у вас iPhone: что теперь делать?Ничего не произойдёт — приложения будут работать, как раньше
В «Тинькофф» объяснили, что и после удаления из App Store приложения продолжат работать. В банке «Тинькофф» прокомментировали удаление приложений своей экосистемы из App Store.
Фото: Tinkoff.ru
В банке заверили, что все загруженные приложения продолжат работать в штатном режиме, и их удаление из App Store никак не повлияет на функциональность и стабильность.
«Этот день всё же настал — приложения "Тинькофф" удалили из App Store», — сказано в сообщении банка.
Источник:Прайм
Автор:Андрей КадуковТеги: