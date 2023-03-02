Приложения
23:01, 02 марта 2023
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Вы владелец карты «Тинькофф» и у вас iPhone: что теперь делать?

Ничего не произойдёт — приложения будут работать, как раньше

В «Тинькофф» объяснили, что и после удаления из App Store приложения продолжат работать. В банке «Тинькофф» прокомментировали удаление приложений своей экосистемы из App Store.

Вы владелец карты «Тинькофф» и у вас iPhone: что теперь делать?

Фото: Tinkoff.ru

В банке заверили, что все загруженные приложения продолжат работать в штатном режиме, и их удаление из App Store никак не повлияет на функциональность и стабильность.

«Этот день всё же настал — приложения "Тинькофф" удалили из App Store», — сказано в сообщении банка.

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