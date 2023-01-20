WhatsApp получит еще одну функцию Telegram: отправку сообщений самому себе

Разработчик приложения далеко не первый, кто додумался до такой функции. Достаточно вспомнить Telegram с его чатом “избранное”, куда вы можете отправлять любой контент, который найдется на просторах мессенджера, либо со своего телефона.

В последних примечаниях к обновлению WhatsApp на iOS также упоминается возможность перетаскивать изображения, видео и документы из таких приложений, как Safari, Фото и Файлы.

Ранее из СМИ стало известно, что православные активисты из движения “Сорок Сороков” отправили в адрес WhatsApp досудебное заявление с требованием удалить некоторые эмодзи из-за [пропаганды “смертного греха”(https://www.ferra.ru/news/apps/pravoslavnye-aktivisty-potrebovali-udalit-iz-whatsapp-lgbt-smaily-17-01-2023.htm).