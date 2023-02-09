WhatsApp скоро станет еще удобнее для бизнеса: отложенные звонки в групповых чатах на подходе

В сообщении говорится, что WhatsApp все еще работает над реализацией этой функции. Wabetainfo также поделился скриншотом предстоящей функции, которую он обнаружил в бета-версии приложения. Функция запланированных звонков позволит пользователям выбирать название, дату и время звонка, гарантируя, что все члены группы будут знать, когда состоится звонок.

И, к сожалению, пока что нет никакой официальной информации о том, когда именно функция будет распространена среди пользователей.

Ранее стало известно, что мессенджер научится переводить голосовые сообщения в текст. Разработка стартовала осенью прошлого года. Расшифровка происходит локально, на устройстве, то есть переводимые в текст голосовые сообщения не загружаются в Интернет.