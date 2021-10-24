WhatsApp упростит работу со статусами

Теперь пользователи могут быстрее удалить свой статус. Функция может быть полезна, если нужно побыстрее убрать статус, если он был отправлен ошибочно или незапланированно. При этом пользователи смогут удалять статусы, как и раньше, это просто более быстрый способ. Кроме того, WhatsApp проинформирует пользователей после того, как они отменят свой статус.

Опция Undo Status начала развёртываться вместе с версией 2.21.22.6 для Android у некоторых бета-тестеров. Для iOS-пользователей нововведение пока недоступно.

Недавно издание «Лайф» рассказало, как проверить, получил ли кто-то посторонний доступ к аккаунту в WhatsApp.