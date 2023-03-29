Wildberries начнет продавать авиа- и железнодорожные билеты

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне недавних протестов в компании обязала Wildberries создать специальный арбитраж для решения споров с продавцами и другими партнёрами, если диалог заходит в тупик и не помогает стандартная система обратной связи. Также от Wildberries требуется доработать оферту таким образом, чтобы все пункты документа были предельно ясными. Представители онлайн-магазина должны устранить все недочёты и исключить любые двойственные толкования.