Wildberries начнет продавать авиа- и железнодорожные билеты

Wildberries начнет продавать авиа- и железнодорожные билетыБудет ли это востребовано - покажет время
Wildberries собирается расширить свой бизнес, запустив туристический сервис "Wildberries.Вместе". Согласно заявлению компании, новый портал предложит клиентам возможность приобретать железнодорожные, авиационные и автобусные билеты.
Фото: Unsplash
Wildberries запускает портал туристических услуг vmeste.wildberries.ru. Он включает не только предложения авиабилетов, которые ранее уже были представлены на платформе, но и автобусные, и железнодорожные билеты
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне недавних протестов в компании обязала Wildberries создать специальный арбитраж для решения споров с продавцами и другими партнёрами, если диалог заходит в тупик и не помогает стандартная система обратной связи. Также от Wildberries требуется доработать оферту таким образом, чтобы все пункты документа были предельно ясными. Представители онлайн-магазина должны устранить все недочёты и исключить любые двойственные толкования.