Wildberries запретили брать деньги с людей за возврат товара

Эксперты Роспотребнадзора по Свердловской области привели законодательное обоснование необоснованности введения платы за возврат товара.

По их словам, с покупателя можно взять за это плату только в случае, если эти расходы были обоснованными и документально подтверждены. При этом сам покупатель всегда может оспорить решение в судебном порядке. Однако ведомством отмечается, что если товар оказался бракованным – расходы на возврат несет исключительно продавец.

Напомним, ранее российские пользователи пожаловались, что интернет-магазин Wildberries штрафует их за возврат товара, даже если тот был бракованным.