Wildberries запретили брать деньги с людей за возврат товара

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Wildberries запретили брать деньги с людей за возврат товараИ вообще любому маркетплейсу
“RB” со ссылкой на Роспотребнадзор рассказало, что введение маркетплейсами штрафов за возврат товара ведомство назвало необоснованным. Такое заявление сделано по причине того, что ранее Wildberries ввел именно такое нововведение.
Эксперты Роспотребнадзора по Свердловской области привели законодательное обоснование необоснованности введения платы за возврат товара.
По их словам, с покупателя можно взять за это плату только в случае, если эти расходы были обоснованными и документально подтверждены. При этом сам покупатель всегда может оспорить решение в судебном порядке. Однако ведомством отмечается, что если товар оказался бракованным – расходы на возврат несет исключительно продавец.
Напомним, ранее российские пользователи пожаловались, что интернет-магазин Wildberries штрафует их за возврат товара, даже если тот был бракованным.