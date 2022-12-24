YouTube Music превращается в караоке? Тестируется обновление интерфейса

По окончании песни появляется "список авторов песни". Автор сообщения также отмечает, что старый пользовательский интерфейс снова появляется, когда тексты песен недоступны.

По сравнению со Spotify и Apple, тексты песен, доступные на экране воспроизведения YouTube Music, статичны и не подсвечиваются во время воспроизведения трека. Предположительно, эта функция появится и на мобильных устройствах, но пока неясно, будет ли изменен дизайн.

Ранее группа экспертов по кибербезопасности из Positive Technologies рассказали о новом методе мошенничества, расцветающем на YouTube. Мошенники начали публиковать ролики на платформе с призывом скачать заражённые вирусом приложения.