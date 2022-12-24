YouTube Music превращается в караоке? Тестируется обновление интерфейса

YouTube Music превращается в караоке? Тестируется обновление интерфейсаС большим акцентом на тексте песен
При стриминге YouTube Music с телефона на Chromecast Ultra один из пользователей Reddit увидел новый интерфейс. Вместо обложки альбома, которая занимала бы большую часть экрана, начали показываться тексты играющих песен.
По окончании песни появляется "список авторов песни". Автор сообщения также отмечает, что старый пользовательский интерфейс снова появляется, когда тексты песен недоступны.
По сравнению со Spotify и Apple, тексты песен, доступные на экране воспроизведения YouTube Music, статичны и не подсвечиваются во время воспроизведения трека. Предположительно, эта функция появится и на мобильных устройствах, но пока неясно, будет ли изменен дизайн.
Ранее группа экспертов по кибербезопасности из Positive Technologies рассказали о новом методе мошенничества, расцветающем на YouTube. Мошенники начали публиковать ролики на платформе с призывом скачать заражённые вирусом приложения.